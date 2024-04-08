У Чорнобильському заповіднику помічено новий для Полісся вид хижаків: фото

Шакалячі сліди й раніше були помічені у Чорнобильському заповіднику, а тепер науковці спостерігали і самого хижака.

На території Чорнобильського заповідника, в околицях Луб’янки, на Київщині помічено новий для Полісся вид великих хижих ссавців – шакал.

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Шакал золотистий або звичайний – це тварина з сімейства псових, представник роду вовків. Він і схожий на вовка, проте голова не така лобаста, морда вужча, більш загострена, та й розміри менші.

Шакал є падальником, активно адаптується до антропогенного ландшафту, завдяки чому на початку ХХІ століття розширив свій ареал. І, як бачимо, аж до зони відчуження.

"У більшості народів образ шакала – негативний, оскільки він уособлює боягузтво, нахабність, злодійкуватість і навіть підлість. Однак для природи – це ще один вид тварин, що має право на життя, особливо, якщо сам його активно виборює. Інша справа, як з часом поведе себе популяція цього хижака, якщо він зуміє закріпитись і розмножитись на заповідній території? Кому стане конкурентом чи загрозою?" – йдеться у дописі заповідника під фото.

Шакалячі сліди й раніше були помічені у Чорнобильському заповіднику. Лапка цієї тварини компактна, а між подушечками майже нема проміжків.

Шакалячі сліди

Шакалячі сліди

А тепер співробітники заповідника спостерігали і самого хижака.

У Чорнобильському заповіднику помічено шакала / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"Цей новий гість – тимчасовий чи вже назавжди? Поки невідомо", – зазначають у Чорнобильському заповіднику.

Нагадаємо, на градирні Чорнобильської АЕС помітили величезного хижого птаха з Червоної книги – пугача звичайного.

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