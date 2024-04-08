Трагедія на станції київського фунікулера: стало відомо, хто вбив підлітка

Хлопець помер на місці від крововтрати.
У Києві на станції фунікера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім. Сварка закінчилася вбивством.
Про деякі подробиці трагедії повідомили у ДБР.
"7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім. Після виходу з вагону на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події", - йдеться у повідомленні.
Затриманий правоохоронець вже відсторонений від виконання своїх обовʼязків.
Наразі вирішується питання оголошення про підозру затриманому правоохоронцю за підозрою в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Слідство триває.
Про всі подробиці випадку читайте в новині.
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