Трагедія на станції київського фунікулера: стало відомо, хто вбив підлітка

Хлопець помер на місці від крововтрати.

У Києві на станції фунікера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім. Сварка закінчилася вбивством.

Про деякі подробиці трагедії повідомили у ДБР.

"7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім. Після виходу з вагону на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події", - йдеться у повідомленні.

Затриманий правоохоронець вже відсторонений від виконання своїх обовʼязків.

Наразі вирішується питання оголошення про підозру затриманому правоохоронцю за підозрою в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Слідство триває.

Про всі подробиці випадку читайте в новині.

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