Блокував проїзд і бив автобус НГУ: 21-річному жителю Борщагівки загрожує арешт без застави / © Національна поліція України

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У справі про заворушення в Петропавлівській Борщагівці на Київщині оголосили підозру ще одному учасникові протестів — 21-річному місцевому жителю.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на пресслужбу прокуратури та власні джерела.

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Юнакові оголосили підозру у перешкоджанні діяльності Збройних сил. За даними правоохоронців, він чинив фізичний опір військовослужбовцям, які забезпечували охорону автобуса Нацгвардії.

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«Зокрема, він відтісняв військових від транспортного засобу та блокував проїзд автобуса, бив ногами по його кузову», — розповіли в прокуратурі.

За даними джерела УП, йдеться про 21-річного Миколу В. Запобіжний захід суд має обрати йому 11 листопада. Прокуратура клопотатиме про арешт без альтернативи застави.

© Українська правда

Нагадаємо, що вчора, 9 листопада, у справі про події в Петропавлівській Борщагівці оголосили підозру 22-річного хлопцеві.

До цього у справі про блокування підрозділу Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці ще п’ятьом особам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чотирьом — без права внесення застави, ще одній підозрюваній — з можливістю внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень.

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Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент в Петропавлівській Борщагівці, свідчення медиків, дії місцевих жителів та офіційну позицію правоохоронців.

Раніше командувач Нагвардії генерал Півненко підтвердив, що чоловіки на Петропавлівській Борщагівці — військові в СЗЧ з Нацгвардії.

Також він показав цих військових на відео і запевнив, що до військовослужбовців не застосовували жодних протиправних дій.

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