Вбивство підлітка на фунікулері: мати підозрюваного побила журналістку (відео)

Мати підозрюваного під час спілкування із журналістами вихопила у представниці медіа телефон та вдарила журналістку"

Сьогодні триває чергове засідання суду по справі вбивства 16-річного Максима Матерухіна, у якому підозрюється працівник УДО Артем Косов. У Мережі з'явилося відео, як мати підозрюваного у приміщенні суду напала на журналістку і вдарила її по обличчю.

Про це пише паблік "Новини Київ".

"Жінка вибила в журналістки телеканала "Ми Україна" мобільний телефон з рук та поранила обличчя до крові", – йдеться в повідомленні.

Вбивство підлітка на фунікулері: мати підозрюваного побила обличчя журналістці

Реакція поліції

Поліція Києва заявила, що встановлює обставини нападу на журналістку.

Про інцидент поліцейські дізналися під час моніторингу соцмереж.

"Попередньо встановлено, що подія трапилася в приміщенні суду, де сьогодні має відбутися слухання справи щодо вбивства підлітка, яке трапилося того року на станції столичного фунікулера. Мати підозрюваного під час спілкування із журналістами вихопила у представниці медіа телефон та вдарила журналістку", – сказано в повідомленні.

Наразі для встановлення всіх обставин на місце направлено слідчо-оперативну групу територіального управління поліції. Заяв та звернень щодо події до поліції на даний час не надходило.

Нагадаємо, що смертельний випадок стався 7 квітня 2024 року у Києві на фунікулері. П'яний 30-річний чоловік, який виявився працівником УДО, причепився до компанії неповнолітніх і під час конфлікту штовхнув одного з хлопців. Той упав, розбив головою скло і дістав смертельний поріз шиї.

Мати вбитого у фунікулері 16-річного хлопця розповіла щемливі подробиці. За її словами, нападник запитав, "чи готовий син захищати Україну".

Відсторонений військовослужбовець УДО, звинувачений у вбивстві 16-річного хлопця, не визнає своєї провини. Від квітня суд досі розглядає цю справу. У грудні адвокати підозрюваного у вбивстві Артема Косова просили про помʼякшення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт. Натомість рідні загиблого впевнені – Косова хочуть "відмазати".

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