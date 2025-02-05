Атака дронів на Київ: пошкоджено корпус та гуртожиток одного з університетів (фото)

Студенти не постраждали під час атаки дронів на університет
Під час чергової атаки дронів на Київ, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнав один з гуртожитків Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Про наслідки повідомила проректорка з науково-педагогічної роботи Лариса Сохатюк у соцмережі Facebook.
"Київський національний університет імені Тараса Шевченка знову зазнав пошкоджень внаслідок збройної агресії. Постраждали один з гуртожитків та корпус нашої установи. В гуртожитку вибуховою хвилею пошкоджені вікна, а в корпусі – обвалилася підвісна стеля в одній із аудиторій", - розповіла вона.
За її словами, завдяки оперативним діям працівників адміністративно-господарської частини університету пошкоджені вікна були швидко закриті.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 4 лютого атакували Україну ударними безпілотниками. У кількох регіонах працювали сили протиповітряної оборони.
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