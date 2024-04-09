Вбивство 16-річного хлопця у Києві: службовець УДО, який був п'яним, провини не визнає – ДБР

Експертиза показала, що на момент злочину нападник був напідпитку: в його крові виявили 1,2 проміле алкоголю.

Відсторонений військовослужбовець УДО, звинувачений у вбивстві 16-річного хлопця у Києві, не визнає своєї провини. Експертиза показала, що на момент скоєння злочину він був п'яним.

Про це розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"На фоні цього інциденту соцмережами почала ширитися дезінформація, що нібито це колишній працівник ДБР. Наголошую, що це не відповідає дійсності. Це – військовослужбовець, водій Управління державної охорони, який наразі відсторонений від виконання службових обов’язків. Йому оголошено підозру в умисному вбивстві. Він наразі перебуває в СІЗО, незабаром йому буде обрано запобіжний захід (слідчі клопочуть про утримання під вартою без права застави)", – повідомила співрозмовниця.

Сапьян додала, що Управління державної охорони та його керівництво максимально сприяють слідству.

Радниця уточнила, що на момент скоєння злочину військовослужбовець не був при виконанні службових обов’язків.

За результатами експертизи, підозрюваний був напідпитку: в його крові виявили 1,2 проміле алкоголю.

Затриманий наразі не визнає своєї провини. Він послався на 63 статтю Конституції України, згідно з якою особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе.

Вбивство підлітка: що відомо

Ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. В ході сварки військовослужбовець штовхнув одного з підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

"Військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - розповіли в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, у Києві біля фунікулера чоловік, який працював водієм в Управлінні державної охорони України, штовхнув підлітка – він головою розбив вікно та помер від поранення шиї. Підозрюваного відправили під варту.

Вбивство підлітка в київському фунікулері! Друзі хлопця розповіли подробиці!

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