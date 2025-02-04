У лікарні Києва люди у формі схопили молодого хлопця: що каже ТЦК (відео)

В Подільському районі Києва, в лікарні по вулиці Мостицькій, чоловіки у військовій формі схопили молодого хлопця.

Відео поширили місцеві пабліки.

"За допомогою персоналу лікарні хлопцеві вдалося вирватися та вибігти на вулицю. Там його знову впіймали, але робітниці лікарні знову допомогли йому втекти", – йдеться в повідомленні.

"Моя дитина служить, але я все одно проти такого неподобства", – обурювалася одна із жінок, що стояла поруч.

У лікарні Києва люди у формі схопили хлопця (відео)

Реакція ТЦК

Київський міський ТЦК запевняє, що на цьому відео особи у військовій формі одягу відношення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки не мають.

"Військовослужбовці ТЦК та СП носять форму зі знаками військового розрізнення встановленого зразку та залучаються для здійснення заходів оповіщення та охорони об'єктів Міністерства оборони України", – йдеться в повідомленні.

У ТЦК переконують, що адміністративні затримання громадян які порушили правила військового обліку проводяться представниками Нацполіції. А військовослужбовці ТЦК даних заходів не здійснюють.

"Також для підтримання порядку у місцях проведення спеціальних заходів, органами державної влади можуть залучатися представники добровольчих формувань територіальних громад, муніципальної влади та інших офіційних представників", – додали у ТЦК Києва.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі мобілізували чоловіка, який подовжував відстрочку з догляду за дружиною.

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