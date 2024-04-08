Розбив скло і перерізав горло: у київському фунікулері сталося моторошне вбивство

Постраждалий втратив дуже багато крові, що й спричинило смерть.

У Києві чоловік розбив скло у вагоні фунікулера та перерізав ним горло іншому хлопцю. Останній не вижив.

Про це повідомляє один із Telegram-каналів.

Що спричинило конфлікт невідомо. Попри спроби врятувати життя хлопцеві, він помер від втрати крові. Як інформує dtp.kiev.ua, загиблий народився 2007 року, тобто йому було лише 16 років. На місце приїхали медики та поліція.

Правоохоронці вже затримали нападника, мотиви його вчинку з’ясовуються.

Нагадаємо, у Подільському районі Одещини поліція виявила мертвими жінку та її доньку.

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