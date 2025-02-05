Підпалювали авто військових та об'єкти "Укрзалізниці": в Києві судитимуть трьох диверсантів (фото)

У Києві судитимуть трьох чоловіків, які за завданням російських спецслужб вчинили низку підпалів у столиці та готували нові диверсії на залізниці.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Так, слідством доведено, що до вчинення злочину причетний 28-річний мешканець Харківщини, який приїхав до столиці у пошуках заробітку. Зв’язавшись в одному з месенджерів із представниками країни-агресора, зловмисник отримав завдання палити авто, що належать військовослужбовцям та інші об’єкти стратегічного значення", - йдеться в повідомленні.

Затриманий чоловік / Фото: Національна поліція Києва

Затриманий чоловік / Фото: Національна поліція Києва

До справи він залучив 19-річного товариша з Черкащини. Вони спалили військовий автомобіль та дві релейні залізничні шафи. На місці другого підпалу правоохоронці затримали організатора, а згодом і його спільника.

Під час розслідування було викрито третього диверсанта — 20-річного жителя Черкащини, який знімав злочини на відео для звіту перед замовниками.

Наслідки диверсії / Фото: Національна поліція Києва

Наслідки диверсії / Фото: Національна поліція Києва

Наслідки диверсії / Фото: Національна поліція Києва

Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі. Наразі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, у Рівному двоє 19-річних юнаків готували теракт біля управління поліції.

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