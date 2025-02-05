Убийство подростка на фуникулере: мать подозреваемого избила журналистку (видео)

Мать подозреваемого во время общения с журналистами выхватила у представительницы медиа телефон и ударила журналистку"

Сегодня продолжается очередное заседание суда по делу убийства 16-летнего Максима Матерухина, на котором подозревается работник УГО Артем Косов. У Сети появилось видео, как мать подозреваемого в помещении суда напала на журналистку и ударила ее по лицу.

Об этом пишет паблик "Новости Киев".

"Женщина выбила у журналистки телеканала "Мы Украина" мобильный телефон из рук и ранила лицо до крови", – говорится в сообщении.

Убийство подростка на фуникулере: мать подозреваемого избила лицо журналистке

Реакция полиции

Полиция Киева заявила, что устанавливает обстоятельства нападения на журналистку.

Об инциденте полицейские узнали во время мониторинга соцсетей.

"Предварительно установлено, что событие случилось в помещении суда, где сегодня должно состояться слушание дела об убийстве подростка, которое произошло в том году на станции столичного фуникулера. Мать подозреваемого во время общения с журналистами выхватила у представительницы медиа телефон и ударила журналистку", — говорится в сообщении.

Для установления всех обстоятельств на место направлена следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Заявлений и обращений по поводу происшествия в полицию в настоящее время не поступало.

Напомним, что смертельный случай произошел 7 апреля 2024 года в Киеве на фуникулере. Пьяный 30-летний мужчина, оказавшийся работником УГО, прицепился к компании несовершеннолетних и во время конфликта толкнул одного из ребят. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи.

Мать убитого в фуникулере 16-летнего парня рассказала щемящие подробности. По ее словам, нападающий спросил, "готов ли сын защищать Украину".

Отстраненный военнослужащий УГО, обвиненный в убийстве 16-летнего парня, не признает свою вину. С апреля суд до сих пор рассматривает это дело. В декабре адвокаты подозреваемого в убийстве Артема Косова просили о смягчении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. А родные погибшего уверены — Косова хотят "отмазать".

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