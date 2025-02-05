У Києві пролунали вибухи: місто атакують ворожі БпЛА

Столицю України атакують 4-5 ударних безпілотника.
У Києві уночі 5 лютого пролунала серія вибухів.
Про це інформує Суспільне.
Перед вибухами у Повітряних силах повідомили про атаку ворожих безпілотників на столицю.
"Шахеди" у напрямку м.Київ — загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Очільник Києва Віталій Кличко повідомив про роботу сили протиповітряної оборони.
"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в межах міста Черкаси пролунали вибухи.
Ми раніше інформували, що в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.
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