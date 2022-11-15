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В районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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В районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21

Фото: Андрій Нєбитов

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко подякував силам Протиповітряної оборони.

В районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21.

Про це 15 листопада повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко і подякував силам Протиповітряної оборони.

"Я дякую нашим силам Протиповітряної оборони! Сьогодні в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21. Дякую захисникам нашого неба!" - зазначив він.

Зазначимо, окупанти завдали удар по Києву та області. Зафіксовано влучання у житлові будинки на Печерську та нежитлові будівлі на Оболоні. Відомо про одного загиблого.

Нагадаємо, із 90 ракет, випущених Росією 15 листопада, збито 73, із десятка дронів-камікадзе знищено всі.

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Перегляди
59
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