Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко подякував силам Протиповітряної оборони.
В районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21.
Про це 15 листопада повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко і подякував силам Протиповітряної оборони.
"Я дякую нашим силам Протиповітряної оборони! Сьогодні в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21. Дякую захисникам нашого неба!" - зазначив він.
Зазначимо, окупанти завдали удар по Києву та області. Зафіксовано влучання у житлові будинки на Печерську та нежитлові будівлі на Оболоні. Відомо про одного загиблого.
Нагадаємо, із 90 ракет, випущених Росією 15 листопада, збито 73, із десятка дронів-камікадзе знищено всі.
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