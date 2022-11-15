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В районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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В районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21

Фото: Андрей Небитов

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко поблагодарил силы Противовоздушной обороны.

В районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21.

Об этом 15 ноября сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко и поблагодарил силы Противовоздушной обороны.

"Я благодарю наши силы Противовоздушной обороны! Сегодня в районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21. Спасибо защитникам нашего неба!" – отметил он.

Отметим, оккупанты нанесли удар по Киеву и области. Зафиксировано попадание в жилые дома на Печерске и нежилые здания на Оболони. Известно об одном погибшем.

Напомним, из 90 ракет, выпущенных Россией 15 ноября, сбито 73, из десятка дронов-камикадзе уничтожены все.

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Дата публикации
Просмотры
328
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