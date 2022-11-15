Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Очільник МЗС Нідерландів із укриття в Києві зробив важливу заяву щодо України після масованого ракетного обстрілу РФ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
5245
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Очільник МЗС Нідерландів із укриття в Києві зробив важливу заяву щодо України після масованого ракетного обстрілу РФ

Фото: Associated Press

Масовані ракетні удари Росії мають спровокувати подальшу підтримку України від міжнародних партнерів. 

У вівторок, 15 листопада, очільник МЗС Нідерландів Вопке Хустра прибув до Києва та через масовану ракетну атаку РФ перебував в укритті. 

Про це Вопке Хустра заявив телеканалу СNN.

За його словами, на масовані ракетні атаки РФ має бути тільки одна відповідь - подальша підтримка України від міжнародних партнерів. Він також підкреслив, що треба звертати увагу на те, “що робить Росія, а не на те, що вона говорить”. 

"На це може бути лише одна відповідь. І це продовжувати – продовжувати підтримувати Україну, продовжувати доставляти зброю, продовжувати працювати над правосуддям, продовжувати працювати над наданням гуманітарної допомоги. У всякому разі, це лише величезний мотиватор, щоб залишатися пліч-о-пліч", - наголосив очільник МЗС Нідерландів.

Нагадаємо, що російські окупанти 15 листопада випустили по території України 90 ракет. Сили протиповітряної оборони збили 70.

Маямі допоможе відбудувати Ірпінь і передасть зброю - Олександр Маркушин про підписання побратимства

Маямі допоможе відбудувати Ірпінь і передасть зброю - Олександр Маркушин про підписання побратимства

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5245
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація