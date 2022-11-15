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Атака по Києву: відомо про одного загиблого у багатоповерхівці, куди влучила ракета

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Атака по Києву: відомо про одного загиблого у багатоповерхівці, куди влучила ракета

Фото: Associated Press

Рятувально-пошукові роботи тривають.

У Печерському районі Києва, в одному з будинків, куди влучила російська ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають", - зазначив він.

Нагадаємо, що увечері, 15 листопада, росіяни завдали нового масового ракетного удару по території України. У Києві окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку. У будинку внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Після атаки у столиці та області запроваджують екстрені відключення світла, графіки не діють. Через масовану ракетну атаку Росії без світла залишилася щонайменше половина столиці.

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Дата публікації
Перегляди
1591
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