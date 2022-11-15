Уламки збитих ракет упали у Печерському та Оболонському районах Києва: у ДСНС розповіли подробиці (фото)

У п'ятиповерхівці на Печерську виявили тіло загиблої людини, рятувальники продовжують працювати на місці події.
У Печерському районі Києва уламки збитих ракет влучили у два житлових будинки, також падіння уламків зафіксували в Оболонському районі — влучили у закинуті будівлі.
Про це повідомив пресофіцер ДСНС Києва Макушенко у коментарі "Суспільному".
З'явилися фото з місця влучання в п'ятиповерхівку в Печерському районі Києва. У будинку виявили тіло загиблої людини, рятувальники продовжують працювати на місці події.
Спецкор ТСН Андрій Цаплієнко повідомив про новий вибух у Києві, попередньо - у Голосіївському районі.
Нагадаємо, окупанти завдали удар по Києву та області.
Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов оприлюднив момент збиття ворожої ракети над Київщиною.
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