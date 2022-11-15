Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Уламки збитих ракет упали у Печерському та Оболонському районах Києва: у ДСНС розповіли подробиці (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
3662
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Суспільне
©
©
©

У п'ятиповерхівці на Печерську виявили тіло загиблої людини, рятувальники продовжують працювати на місці події.

У Печерському районі Києва уламки збитих ракет влучили у два житлових будинки, також падіння уламків зафіксували в Оболонському районі — влучили у закинуті будівлі.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС Києва Макушенко у коментарі "Суспільному".

З'явилися фото з місця влучання в п'ятиповерхівку в Печерському районі Києва. У будинку виявили тіло загиблої людини, рятувальники продовжують працювати на місці події.

Спецкор ТСН Андрій Цаплієнко повідомив про новий вибух у Києві, попередньо - у Голосіївському районі.

Нагадаємо, окупанти завдали удар по Києву та області. 

Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов оприлюднив момент збиття ворожої ракети над Київщиною. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3662
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація