Склалася критична ситуація з електропостачанням: Кулеба звернувся до мешканців Київщини

Очільник Київської ОВА повідомив про проблеми зі зв’язком і закликав користуватися національним роумінгом.

Росія завдала масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. На жаль, маємо прильоти у Київській області. Склалася критична ситуація з електропостачанням.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Зазначу, що всі лікарні та об’єкти критичної інфраструктури - працюють. Вони забезпечені альтернативним джерелом живлення. Також введені екстрені обмеження електрики", – зазначив він.

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Кулеба додав, що також спостерігаються й проблеми зі зв’язком. Він закликав користуватися національним роумінгом.

"Відновлювальні роботи тривають. Усі працюють на своїх місцях, щоб якнайшвидше подолати наслідки обстрілів. Зберігаймо спокій та холодний розум. Це ще один виклик, який ми точно здолаємо", - резюмував очільник Київської ОВА.

Нагадаємо, із 90 ракет, випущених Росією 15 листопада, збито 73, із десятка дронів-камікадзе знищено всі.

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