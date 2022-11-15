Ракетний удар по Києву: на Печерську влучання у два житлових будинки

Кілька ракет збили ППО над Києвом.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про атака на столицю.

"У Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, у два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом", - написав Кличко у Telegram.

Медики і рятувальники на місці влучань.

Більш детальна інформація згодом.

Київська міська військова адміністрація повідомляє, що попередньо збито чотири ракети.

"Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвам та постраждалим уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють. Попередньо збито чотири ракети", - йдеться у повідомленні КМВА.

Київська МВА просить мешканців столиці не публікувати фото та відео влучань.

"Повітряна тривога триває! Не коригуєте дії ворога", - застерыгають у КМВА.

Мешканців Києва та області закликають залишатися у безпечних місцях до сигналу "відбій повітряної тривоги".

В Україні станом на 14:20 15 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім окупованого Криму.

Обстріл регіонів: рашисти запустили 7 ракет С-300 по Харківщині та понад 60 снарядів по Нікополю

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