Ракетний удар по Києву: на Печерську влучання у два житлових будинки

Кілька ракет збили ППО над Києвом.
Мер Києва Віталій Кличко заявив про атака на столицю.
"У Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, у два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом", - написав Кличко у Telegram.
Медики і рятувальники на місці влучань.
Більш детальна інформація згодом.
Київська міська військова адміністрація повідомляє, що попередньо збито чотири ракети.
"Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвам та постраждалим уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють. Попередньо збито чотири ракети", - йдеться у повідомленні КМВА.
Київська МВА просить мешканців столиці не публікувати фото та відео влучань.
"Повітряна тривога триває! Не коригуєте дії ворога", - застерыгають у КМВА.
Мешканців Києва та області закликають залишатися у безпечних місцях до сигналу "відбій повітряної тривоги".
В Україні станом на 14:20 15 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім окупованого Криму.
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