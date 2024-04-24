В Києві випав "жовтий" дощ: що трапилось (фото)

Після дощу більшість авто у столиці покриті шаром жовтого сахарського пилу.

У Києві випав дощ 24 квітня і його краплі мають жовтуватий відтінок. Усе через пил із Сахари, який дістався України.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Пил із пустелі Сахара дістався 24 квітня території України. У Києві він змішався з дощем, тому його краплі мають жовтуватий відтінок.

Зокрема, це яскраво видно на авто, які потрапили під дощ у столиці. Більшість машин покриті шаром жовтого сахарського пилу.

Зазначається, що пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до 26 квітня, а наступного дня відступить на схід, тож атмосфера очиститься.

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Пил із Сахари в Києві 24 квітня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Пил із Сахари в Києві 24 квітня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Пил із Сахари в Києві 24 квітня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що пил із Сахари дістався території України. Він вимиватиметься з атмосфери через циклон і вологі повітряні маси, тож хмари можуть мати жовтуватий відтінок, а дощові краплі – бути брудними.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Україні випав "брудний" дощ із сахарським пилом та піском

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