В Киеве выпал "желтый" дождь: что произошло (фото)

После дождя большинство авто в столице покрыты слоем желтой сахарской пыли.
В Киеве выпал дождь 24 апреля и его капли имеют желтоватый оттенок. Все из-за пыли из Сахары, которая добралась до Украины.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Пыль из пустыни Сахара добралась 24 апреля на территории Украины. В Киеве она смешалась с дождем, поэтому его капли имеют желтоватый оттенок.
В частности, это хорошо видно на авто, которые попали под дождь в столице. Большинство машин покрыты слоем желтой сахарской пыли.
Отмечается, что пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до 26 апреля, а на следующий день отступит на восток, поэтому атмосфера очистится.
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Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что пыль из Сахары добралась до территории Украины. Она будет вымываться из атмосферы через циклон и влажные воздушные массы, поэтому облака могут иметь желтоватый оттенок, а дождевые капли – быть грязными.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Украине выпал "грязный" дождь с сахарской пылью и песком
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