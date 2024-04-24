В Киеве выпал "желтый" дождь: что произошло (фото)

В Киеве выпал дождь 24 апреля и его капли имеют желтоватый оттенок. Все из-за пыли из Сахары, которая добралась до Украины.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Пыль из пустыни Сахара добралась 24 апреля на территории Украины. В Киеве она смешалась с дождем, поэтому его капли имеют желтоватый оттенок.

В частности, это хорошо видно на авто, которые попали под дождь в столице. Большинство машин покрыты слоем желтой сахарской пыли.

Отмечается, что пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до 26 апреля, а на следующий день отступит на восток, поэтому атмосфера очистится.

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Пыль из Сахары в Киеве 24 апреля / Фото: Киевская городская военная администрация.

Пыль из Сахары в Киеве 24 апреля / Фото: Киевская городская военная администрация.

Пыль из Сахары в Киеве 24 апреля / Фото: Киевская городская военная администрация.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что пыль из Сахары добралась до территории Украины. Она будет вымываться из атмосферы через циклон и влажные воздушные массы, поэтому облака могут иметь желтоватый оттенок, а дождевые капли – быть грязными.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Украине выпал "грязный" дождь с сахарской пылью и песком

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