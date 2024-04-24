Знищено ворожої техніки на 35 мільйонів доларів, - у 101 бригаді розповіли про допомогу від Києва

Завдяки постійній фінансовій допомозі з бюджету Києва 101 бригада охорони ГШ ім. генерал-полковника Геннадія Воробйова змогла значно підвищити свої бойові спроможності та покращити побутові умови військовослужбовців.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 101 ОБрО ГШ.

В бригаді, зокрема, зазначили, що за сприяння мера Києва Віталія Кличка було придбано велику кількість безпілотників різних типів.

«Незважаючи на третій рік виснажливої війни, ми відчуваємо реальну допомогу від друзів і партнерів бригади. А це, в свою чергу, приносить неабиякі здобутки на фронті. Лише вдумайтесь у наступні неймовірні цифри: завдяки сприянню мера і столичної громади у вигляді субвенцій з міського бюджету, нашою військовою частиною для підпорядкованого батальйону БПЛА було закуплено і передано сучасні різноманітні безпілотні літальні апарати і дрони, які знищили ворожу техніку на загальну суму 34,7 млн доларів!» - наголосили у бригаді.

Окремо захисники подякували киянам та меру за міську цільову програму «Захисник Києва».

«В рамках програми було отримано значне фінансування у минулому і поточному роках. Як результат - вдалось значно покращити побутові умови військовослужбовців, придбати складне технологічне обладнання на пункт технічного обслуговування і ремонту, житловий модуль для розгортання медичного пункту, інструмент для укомплектування мобільної автомобільної майстерні - цей список можна продовжувати довго», - повідомили в 101 ОБрО.

Захисники підкреслили, що підтримка Києва наближає країну до перемоги.

«Україна обовʼязково переможе! Навіть не сумнівайтесь. Знаєте чому? Бо ми - єдині і в цьому наша сила! Рухаємось далі, а з таким надійним тилом - сміливо лише вперед!» - наголосили бійці.

Як повідомлялося, минулого року Київ виділив на потреби ЗСУ близько 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.

столиця виділила силам безпеки та оборони вже 6,5 млрд гривень, і ця сума постійно зростає.