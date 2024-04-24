У Києві підтопило пляжі і парки: МВА показала фото і відео водопілля

Зокрема, велика вода у столиці залила дитячі та спортивний майданчики.
Внаслідок водопілля в Києві станом на 24 квітня підтопило парк Муромець та Гідропарк.
Про це свідчать фото і відео від Київської МВА.
"Водопілля у столиці. Висока вода в парку Муромець та Гідропарку", – йдеться в короткій заяві.
На опублікованих кадрах видно підтоплення в парках, зокрема велика вода залила дитячі та спортивний майданчики, місця розташування альтанок, піщані пляжі на річці Дніпро.
Як повідомила кореспондентка ТСН Маргарита Потапова, в Києві зранку вода вийшла з берегів Дніпра. Підтоплення зафіксували на Трухановому острові та Русанівській набережній. Але такий рівень води, кажуть рятувальники, не є критичним.
Нагадаємо, раніше 24 квітня у міській військовій адміністрації повідомили, що у Києві водопілля оновило свій рекордний рівень, але поки не становить загрози для столиці. Рівень води у Дніпрі сягає 644 см над "0" поста.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дніпро розливається! Підтопити може в кількох областях!
Читайте провідні новини дня: