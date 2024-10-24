Усі цілі знищено: росіяни атакували Київ "Shahed" 

Повітряна тривога у столиці тривала майже шість годин.

Сьогодні вночі росіяни атакували ударними безпілотниками Київ 14-й раз від початку жовтня.

Про це повідомили у КМВА.

"Вже звично для ураження мирного цивільного міста ворог застосував БпЛА . Місце запуску дронів - Курська область, а на столицю безпілотники заходили переважно з північного і північно-східного напрямку. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 6 годин. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено біля десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Наразі в Київській області триває бойова робота проти решти БпЛА ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі ворог атакував південь України ракетами.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія скинула на Харківщину авіаракету Х-38 нового типу.

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