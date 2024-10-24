Все цели уничтожены: россияне атаковали Киев "Shahed"

Сегодня ночью россияне атаковали ударными беспилотниками Киев в 14-й раз с начала октября.

Об этом сообщили в КМВА.

"Уже привычно для поражения мирного гражданского города враг применил БпЛА. Место запуска дронов — Курская область, а на столицу беспилотники заходили преимущественно с северного и северо-восточного направления. Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и суммарно продолжалась почти 6 часов. Силами и Средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены около десятка российских дронов. Все враждебные БпЛА, угрожавшие столице были обезврежены", - говорится в сообщении.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. В Киевской области продолжается боевая работа против остальных БпЛА врага.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью враг атаковал юг Украины ракетами.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия сбросила на Харьковщину авиаракет Х-38 нового типа.

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