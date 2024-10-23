Налет "Шахедов" на Киевщину: в ОВА сообщили последствия ночной атаки

Обломки сбитых дронов упали вне населенных пунктов.
Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками "Шахед" в ночь на 23 октября. Силы ПВО сбили вражеские цели.
Об этом сообщила Киевская ОВА.
На Киевщине почти всю ночь продолжалась воздушная тревога, ведь враг не прекращает атаковать область беспилотниками.
В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
По предварительным данным, обломки сбитых дронов упали вне населенных пунктов. Обошлось без попаданий в объекты критической или гражданской инфраструктуры. Также нет пострадавших.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.
В ОВА призвали каждого жителя области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока опасность не пройдет.
Напомним, ночью РФ запустила по Украине 81 беспилотник "Шахед" и дроны неустановленного типа. Силам ПВО удалось уничтожить часть БпЛА.
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