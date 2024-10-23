Агенты ГРУ России готовили теракт в Киеве: детали от СБУ (фото)

Целью врага было максимальное количество погибших среди мирных жителей столицы для распространения панических настроений среди украинцев.

СБУ и Нацполиция предотвратили кровавый теракт в Киеве, который планировала военная разведка России, более известная как ГРУ. Были задержаны два вражеских агента.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельную взрывчатку и взорвать ее в одном из многолюдных мест Киева.

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Как выяснили контрразведчики СБУ, целью врага было максимальное количество погибших среди гражданского населения столицы для распространения панических настроений среди граждан.

Для совершения теракта российская разведка дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала легкие заработки в телеграм-каналах.

Агент получила от врага подробные инструкции по способам изготовления взрывчатки из подручных компонентов. Злоумышленница использовала два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом. Это вещество женщина должна была достать из замаскированного схрона. Его геолокацию россияне планировали послать злоумышленнице накануне теракта.

СБУ установила, что украинка находилась на связи с находившимся на оккупированной части Запорожской области кадровым сотрудником российского ГРУ.

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К сотрудничеству с врагом агент привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта пара должна была выполнить контрольную задачу спецслужбы РФ: поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья.

Контрразведчикам удалось предотвратить преступление и поймать фигурантов с поличным, когда те пытались поджечь БМП, выполнявшую задачи на южном фронте.

На месте происшествия у задержанных были изъяты орудия преступления и мобильные телефоны с подтверждением подрывной деятельности в пользу России.

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Задержанные содержатся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала агентов ГРУ, готовивших теракт в Киеве/Фото: СБУ

СБУ задержала агентов ГРУ, готовивших теракт в Киеве/Фото: СБУ

СБУ задержала агентов ГРУ, готовивших теракт в Киеве/Фото: СБУ

СБУ задержала агентов ГРУ, готовивших теракт в Киеве/Фото: СБУ

СБУ задержала агентов ГРУ, готовивших теракт в Киеве/Фото: СБУ

СБУ задержала агентов ГРУ, готовивших теракт в Киеве/Фото: СБУ

Кстати, как отметил политолог Александр Черненко, россиянам так и не удалось восстановить свои сети в Украине. СБУ ежедневно задерживает тех, кто работает на врага.

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