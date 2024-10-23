В Киеве во время воздушной тревоги раздаются взрывы: что известно

Поздно вечером 23 октября в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

В КМВА предупредили об угрозе беспилотников для столицы и призвали горожан немедленно направляться в укрытие.

По информации мониторинговых чатов, вражеский БПЛА двигался в направлении Гостомеля и Бучи. Также было громко на левом берегу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:51

Напомним, что минувшей ночью российские войска снова атаковали Киевскую область беспилотниками "Шахед".

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