В Киеве во время воздушной тревоги раздаются взрывы: что известно

Жителей столицы призывают срочно пройти в укрытие.
Поздно вечером 23 октября в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.
В КМВА предупредили об угрозе беспилотников для столицы и призвали горожан немедленно направляться в укрытие.
По информации мониторинговых чатов, вражеский БПЛА двигался в направлении Гостомеля и Бучи. Также было громко на левом берегу.
Напомним, что минувшей ночью российские войска снова атаковали Киевскую область беспилотниками "Шахед".
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