Воздушная тревога в Киеве: что грозит столице

Вечером в среду, 23 октября, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Жителей столицы призывают срочно пройти в укрытия.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале КГГА.

"Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!" — призывают власти столицы.

В Воздушных силах Украины сообщили, что группа вражеских ударных беспилотников через Черниговщину вошла в воздушное пространство Киевской области, а через Бровары взяла курс на Киев.

Минувшей ночью российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками "Шахед". Силы ПВО сбили враждебные цели. Обломки сбитых дронов упали вне населенных пунктов.

Напомним, сегодня в Васильевском районе Запорожской области вражеский дрон попал в гражданский автомобиль, в результате чего погибли два человека.

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