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У Києві під час повітряної тривоги лунають вибухи: що відомо

У Києві під час повітряної тривоги лунають вибухи: що відомо

Масована атака дронів на Київ / Колаж ТСН.ua

Жителів столиці закликають терміново пройти в укриття.

Пізно увечері 23 жовтня у Києві, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. 

У КМВА попередили про загрозу безпілотників для столиці і закликали містян негайно прямувати в укриття.

За інформацією монітирингових чатів, ворожий БПЛА рухався у напрямку Гостомеля і Бучі. Також гучно було на лівому березі.

Карта повітряних тривог станом на 22:51 / ©
Карта повітряних тривог станом на 22:51

Нагадаємо, що минулої ночі російські війська знову атакували Київську область безпілотниками "Шахед".

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