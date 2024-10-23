У Києві під час повітряної тривоги лунають вибухи: що відомо

Пізно увечері 23 жовтня у Києві, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

У КМВА попередили про загрозу безпілотників для столиці і закликали містян негайно прямувати в укриття.

За інформацією монітирингових чатів, ворожий БПЛА рухався у напрямку Гостомеля і Бучі. Також гучно було на лівому березі.

Карта повітряних тривог станом на 22:51

Нагадаємо, що минулої ночі російські війська знову атакували Київську область безпілотниками "Шахед".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.