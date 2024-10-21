Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі.

Про це заявив Сергій Попко, начальник КМВА у повідомленні у соціальних мережах.

Попередньо, на відкритій території.

Здійснюється обстеження. Пожежі не виявлено. Інформація щодо можливих руйнувань чи потерпілих на цю хвилину не надходила.

Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях.

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Влада заявила про роботу ППО.

Нагадаємо, що росіяни атакували Україну ударними безпілотниками: названа траєкторія руху.

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