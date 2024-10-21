Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі

Росія продовжує атакувати Україну дронами.

Ворог знову атакував Київ.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі.

Про це заявив Сергій Попко, начальник КМВА у повідомленні у соціальних мережах. 

Попередньо, на відкритій території. 

Здійснюється обстеження. Пожежі не виявлено. Інформація щодо можливих руйнувань чи потерпілих на цю хвилину не надходила. 

Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях. 

Влада заявила про роботу ППО

Нагадаємо, що росіяни атакували Україну ударними безпілотниками: названа траєкторія руху

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Українські десантники у Курській області збили небезпечний російський дрон “Оріон”

Українські десантники у Курській області збили небезпечний російський дрон “Оріон”

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація