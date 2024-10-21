Ворог знову атакував Київ.
Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі.
Про це заявив Сергій Попко, начальник КМВА у повідомленні у соціальних мережах.
Попередньо, на відкритій території.
Здійснюється обстеження. Пожежі не виявлено. Інформація щодо можливих руйнувань чи потерпілих на цю хвилину не надходила.
Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях.
Влада заявила про роботу ППО.
Нагадаємо, що росіяни атакували Україну ударними безпілотниками: названа траєкторія руху.
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