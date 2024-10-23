Повітряна тривога у Києві: що загрожує столиці

Увечері в середу, 23 жовтня, у Києві було оголошено повітряну тривогу. Жителів столиці закликають терміново пройти в укриття.

Відповідне повідомлення з’явилося в Telegram-каналі КМДА.

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - закликає влада столиці.

У Повітряних силах України повідомили, що група ворожих ударних безпілотників через Чернігівщину увійшла в повітряний простір Київської області, а через Бровари взяла курс на Київ.