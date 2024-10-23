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Наліт "Шахедів" на Київщину: в ОВА повідомили наслідки нічної атаки

Наліт "Шахедів" на Київщину: в ОВА повідомили наслідки нічної атаки

"Шахед" / Фото: ТСН.ua

Уламки збитих дронів упали  поза межами населених пунктів.

Російські війська атакували Київську область безпілотниками "Шахед" у ніч проти 23 жовтня. Сили ППО збили ворожі цілі.

Про це повідомила Київська ОВА.

На Київщині майже цілу ніч тривала повітряна тривога, адже ворог не припиняє атакувати область безпілотниками.

У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

За попередніми даними, уламки збитих дронів упали  поза межами населених пунктів. Минулося без влучань в об’єкти критичної чи цивільної інфраструктури. Також немає постраждалих.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

В ОВА закликали кожного жителя області не нехтувати сигналами повітряної тривоги і перебувати в укриттях, допоки небезпека не мине.

Нагадаємо, вночі РФ запустила по Україні 81 безпілотник "Шахед" та дрони невстановленого типу. Силам ППО вдалося знищити частину БпЛА.

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