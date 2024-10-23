Агенти ГРУ Росії готували теракт у Києві: деталі від СБУ (фото)

Метою ворога була максимальна кількість загиблих з-поміж мирних жителів столиці для поширення панічних настроїв серед українців.

СБУ та Нацполіція запобігли кривавому теракту в Києві, який планувала воєнна розвідка Росії, більш відома як ГРУ. Було затримано двох ворожих агентів.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобну вибухівку та підірвати її в одному із багатолюдних місць Києва.

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Як з’ясували контррозвідники СБУ, метою ворога була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення столиці для поширення панічних настроїв серед громадян.

Для скоєння теракту російська розвідка дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала легких заробітків у телеграм-каналах.

Агентка отримала від ворога детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухівки з підручних компонентів. Зловмисниця використала два мобільних телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом. Цю речовину жінка мала дістати із замаскованого схрону. Його геолокацію росіяни планували надіслати зловмисниці напередодні теракту.

СБУ встановила, що українка перебувала на зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ, який перебував на окупованій частині Запорізької області.

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До співпраці з ворогом агентка залучила свого 26-річного співмешканця. Перед скоєнням теракту пара мала виконати контрольне завдання спецслужби РФ: підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя.

Контррозвідникам вдалося запобігти злочину та спіймати фігурантів на гарячому, коли ті намагалися підпалити БМП, яка виконувала завдання на південному фронті.

На місці події у затриманих було вилучено знаряддя злочину та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь Росії.

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала агентів ГРУ, які готували теракт у Києві / Фото: СБУ

СБУ затримала агентів ГРУ, які готували теракт у Києві / Фото: СБУ

СБУ затримала агентів ГРУ, які готували теракт у Києві / Фото: СБУ

СБУ затримала агентів ГРУ, які готували теракт у Києві / Фото: СБУ

СБУ затримала агентів ГРУ, які готували теракт у Києві / Фото: СБУ

СБУ затримала агентів ГРУ, які готували теракт у Києві / Фото: СБУ

До слова, як зауважив політолог Олександр Черненко, росіянам так і не вдалося відновити свої мережі в Україні. СБУ щодня затримує тих, хто працює на ворога.

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