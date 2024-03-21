Унаслідок атаки на Київ постраждало 10 осіб

До десяти збільшилася кількість постраждалих.

Про це у соціальних мережах повідомив очільник міста Віталій Кличко.

Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо - в Святошинському.

Нагадаємо, що раніше на Київщині працювало ППО.

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