На Київщині працює ППО

Жителі Київщини опинилися під ракетною атакою.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

У регіоні працюють сили ППО - інформує влада.

Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!

Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях під час сигналу повітряної тривоги.

Також читайте Ворожі ракети увійшли до повітряного простору України

Також Повітряні Сили ЗСУ радять мешканцям Житомира також перебувати в безпечних місцях.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, на Житомирщині теж пролунали вибухи.

Моніторингові канали інформують про роботу ППО в областях.

Додамо, що раніше моніторингові канали повідомили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.