На Київщині працює ППО

В області пролунали потужні вибухи.
Жителі Київщини опинилися під ракетною атакою.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.
У регіоні працюють сили ППО - інформує влада.
Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!
Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях під час сигналу повітряної тривоги.
Також Повітряні Сили ЗСУ радять мешканцям Житомира також перебувати в безпечних місцях.
Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, на Житомирщині теж пролунали вибухи.
Моніторингові канали інформують про роботу ППО в областях.
Додамо, що раніше моніторингові канали повідомили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
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