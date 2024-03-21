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На Київщині працює ППО

На Київщині працює ППО

Ілюстративне фото. Працюють сили ППО / Фото: Державна прикордонна служба України

В області пролунали потужні вибухи.

Жителі Київщини опинилися під ракетною атакою.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація. 

У регіоні працюють сили ППО - інформує влада. 

Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!

Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях під час сигналу повітряної тривоги. 

Також Повітряні Сили ЗСУ радять мешканцям Житомира також перебувати в безпечних місцях.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, на Житомирщині теж пролунали вибухи. 

Моніторингові канали інформують про роботу ППО в областях. 

Додамо, що раніше моніторингові канали повідомили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

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