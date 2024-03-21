Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сильна ракетна атака на Київ 21 березня: палають трансформаторна підстанція, авто та є постраждалі

Сильна ракетна атака на Київ 21 березня: палають трансформаторна підстанція, авто та є постраждалі

Кияни ховаються у метро від вибухів / Фото: із соцмереж

Стало відомо про чотирьох потерпілих.

У ніч проти 21 березня Київ пережив потужну ракетну атаку.

Про наслідки атаки повідомив у соціальних мережах очільник міста Віталій Кличко.

  • У Святошинському районі падіння уламків ракети на приміщення дитсадка. 
  • У Шевченківському районі палають автівки. 
  • У Подільському  районі падіння уламків ракети на територію одного з підприємств. Екстрені служби прямують на місце.
  • У Святошинському районі падіння уламків на житловий будинок. 
  • У Шевченківському районі палає квартира в житловому будинку. 
  • У Подільському районі падіння уламків ракети на територію ще одного підприємства. 
  • У Шевченківському районі палають автівки на стоянці. 
  • У Подільському районі в результаті падіння уламків ракети загоряння в трансформаторній підстанції та в двоповерховій нежитловій будівлі.
  • У Подільському районі палає дах житлового будинку. 

  • У Святошинському районі ударною хвилею повибивало вікна в двох девʼятиповерхівках. Загоряння немає.

  • У Шевченківському районі, де горить квартира в житловому будинку, відбувається евакуація мешканців будинку.

Наразі четверо постраждалих. Троє в Шевченківському районі, одна жінка - в Святошинському. Всім медики надали допомогу на місці. 

Пізніше стало відомо, що кількість потерпілих зросла до 8. Наразі - без госпіталізації. 

Люди ховаються у метро під час обстрілу / © ТСН.ua
Люди ховаються у метро під час обстрілу / Фото: ТСН.ua

Також очевидці обстрілу повідомили, що про новий звук під час атаки. Такий свист ракет був над Ірпенем та Бучею.

Наразі ракети не фіксуються - моніторингові канали. Перебувайте в укриттях до відбою. 

Нагадаємо, що раніше на Київщині працювало ППО

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація