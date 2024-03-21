Сильна ракетна атака на Київ 21 березня: палають трансформаторна підстанція, авто та є постраждалі

Стало відомо про чотирьох потерпілих.
У ніч проти 21 березня Київ пережив потужну ракетну атаку.
Про наслідки атаки повідомив у соціальних мережах очільник міста Віталій Кличко.
- У Святошинському районі падіння уламків ракети на приміщення дитсадка.
- У Шевченківському районі палають автівки.
- У Подільському районі падіння уламків ракети на територію одного з підприємств. Екстрені служби прямують на місце.
- У Святошинському районі падіння уламків на житловий будинок.
- У Шевченківському районі палає квартира в житловому будинку.
- У Подільському районі падіння уламків ракети на територію ще одного підприємства.
- У Шевченківському районі палають автівки на стоянці.
- У Подільському районі в результаті падіння уламків ракети загоряння в трансформаторній підстанції та в двоповерховій нежитловій будівлі.
- У Подільському районі палає дах житлового будинку.
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У Святошинському районі ударною хвилею повибивало вікна в двох девʼятиповерхівках. Загоряння немає.
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У Шевченківському районі, де горить квартира в житловому будинку, відбувається евакуація мешканців будинку.
Наразі четверо постраждалих. Троє в Шевченківському районі, одна жінка - в Святошинському. Всім медики надали допомогу на місці.
Пізніше стало відомо, що кількість потерпілих зросла до 8. Наразі - без госпіталізації.
Також очевидці обстрілу повідомили, що про новий звук під час атаки. Такий свист ракет був над Ірпенем та Бучею.
Наразі ракети не фіксуються - моніторингові канали. Перебувайте в укриттях до відбою.
Нагадаємо, що раніше на Київщині працювало ППО.