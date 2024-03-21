Київ здригнувся від низки потужних вибухів: перші наслідки атаки

Очевидці повідомляють, що у них трусилися шибки.

У Києві було чути низку вибухів. Працює ППО.

Також є загроза балістики з північно-східного напрямку. Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

До того ж зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Києва.

Очільник міста Віталій Кличко підтвердив вибухи в місті.

Також читайте На Київщині працює ППО

Очевидці повідомляють, що від звуків вибухів у них дрижало скло у вікнах. Про звуки вибухів повідомляють у різних районах Києва.

Пізніше очевидці повідомили про низку повторних вибухів.

Залишайтеся в укриттях.

Оновлено о 05:13

У Святошинському районі падіння уламків ракети на приміщення дитсадка. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

У Шевченківському районі палають автівки.

Екстрені служби прямують на місця.

Оновлено о 05:19

У Подільському районі падіння уламків ракети на територію одного з підприємств. Екстрені служби прямують на місце.

У Святошинському районі падіння уламків на житловий будинок. Служби прямують.

Моніторингові канали повідомляють про зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Оновлено о 05:27

У Шевченківському районі палає квартира в житловому будинку.

У Подільському районі падіння уламків ракети на територію ще одного підприємства.

До відбою тривоги залишайтеся в укриттях!

Оновлено о 05:30

У Шевченківському районі палають автівки на стоянці. Пожежно-рятувальна служба прямує на місце.

Додамо, що раніше моніторингові канали повідомили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.