Київ здригнувся від низки потужних вибухів: перші наслідки атаки

Очевидці повідомляють, що у них трусилися шибки.
У Києві було чути низку вибухів. Працює ППО.
Також є загроза балістики з північно-східного напрямку. Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
До того ж зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Києва.
Очільник міста Віталій Кличко підтвердив вибухи в місті.
Очевидці повідомляють, що від звуків вибухів у них дрижало скло у вікнах. Про звуки вибухів повідомляють у різних районах Києва.
Пізніше очевидці повідомили про низку повторних вибухів.
Залишайтеся в укриттях.
Оновлено о 05:13
У Святошинському районі падіння уламків ракети на приміщення дитсадка. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
У Шевченківському районі палають автівки.
Екстрені служби прямують на місця.
Оновлено о 05:19
У Подільському районі падіння уламків ракети на територію одного з підприємств. Екстрені служби прямують на місце.
У Святошинському районі падіння уламків на житловий будинок. Служби прямують.
Моніторингові канали повідомляють про зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Оновлено о 05:27
У Шевченківському районі палає квартира в житловому будинку.
У Подільському районі падіння уламків ракети на територію ще одного підприємства.
До відбою тривоги залишайтеся в укриттях!
Оновлено о 05:30
У Шевченківському районі палають автівки на стоянці. Пожежно-рятувальна служба прямує на місце.
Додамо, що раніше моніторингові канали повідомили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
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