В результате атаки на Киев пострадали 10 человек

К десяти увеличилось количество пострадавших.

Об этом в социальных сетях сообщил глава города Виталий Кличко.

Двое из них были госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте.

В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо – в Святошинском.

Напомним, что ранее в Киевской области работало ПВО.

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