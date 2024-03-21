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В результате атаки на Киев пострадали 10 человек

В результате атаки на Киев пострадали 10 человек

Иллюстративная фотография. Двоих пострадавших в результате вражеского обстрела госпитализировали / Фото: pixabay.com

Людям оказали соответствующую медицинскую помощь

К десяти увеличилось количество пострадавших.

Об этом в социальных сетях сообщил глава города Виталий Кличко.

Двое из них были госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте.

В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо – в Святошинском.

Напомним, что ранее в Киевской области работало ПВО.

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