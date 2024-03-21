В результате атаки на Киев пострадали 10 человек

Людям оказали соответствующую медицинскую помощь
К десяти увеличилось количество пострадавших.
Об этом в социальных сетях сообщил глава города Виталий Кличко.
Двое из них были госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте.
В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо – в Святошинском.
Напомним, что ранее в Киевской области работало ПВО.
Читайте также:
- Киев содрогнулся от ряда мощных взрывов: первые последствия атаки Читать далее –>
- Сильная ракетная атака на Киев 21 марта: пылают трансформаторная подстанция, авто и есть пострадавшие Читать далее –>