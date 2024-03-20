Вбив та розчленував власного сина: слідчі поліції Києва розкрили моторошне вбивство 

У Києві поліція розкрила вбивство 30-річного чоловіка.

Про всі подробиці повідомили правоохоронці.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її квартирант впродовж трьох місяців не з’являється в орендованому житлі та не виходить на зв'язок. Правоохоронці розпочали пошук зниклого чоловіка.

Як розповів керівник поліції столиці Дмитро Шумейко, правоохоронці встановили, що до зникнення 30-річного киянина причетний його рідний батько.

"Ми з’ясували, що на початку січня син прийшов у гості до родича й під час застілля між ними розпочала сварка, під час якої чоловік вдарив сина ножем у груди. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці. Впродовж декількох наступних днів нападник розчленовував тіло загиблого у ванній. Частину тіла він викинув у смітник, а решту – закопав у підвальному приміщенні свого гаража та залив бетоном. Під час слідчих дій у квартирі зловмисника ми вилучили документи та одяг потерпілого, а в гаражі відшукали рештки тіла загиблого. Слідчі затримали 55-річного чоловіка", - сказав він.

Чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівненській області чоловік перерізав горло своїй 38-річній знайомій. Аби уникнути покарання за вбивство, обвинувачений переконував рідних і правоохоронців, що знайшов потерпілу уже мертвою.

Читайте також: