Охорону в школах обіцяють посилити від нового 2022 року.

У школах Києва посилять охорону.

Про це повідомили у КМДА.

Також читайте Історія з побиттям вчителькою школярів в Обухові отримала продовження: у справу втрутилась поліція

У рамках програми "Безпечна столиця" у Києві також продовжать встановлювати на вулицях системи відеоспостереження, які фіксуватимуть номери автомобілів. Наразі у столиці встановлено вже 7 тисяч камер.

Охорону в школах обіцяють посилити від нового 2022 року.

Нагадаємо, у селі Забір'я на Київщині мати одного з учнів поскаржилася на булінг у школі. Учня сьомого класу дев'ятикласник силоміць роздягнули догола та не давав одягнутися. А інший хлопець з того ж класу тримав дівчинку за голову, щоб вона на усе це дивилася. Бідний хлопчик аж плакав. Про цю ситуацію не хочуть говорити у школі, а учень дев'ятого класу залишається абсолютно безкарним. Директор назвав інцидент жартом.

Крім того, в обухівському ліцеї №4 вчителька початкових класів тоді ще першокласника вдарила головою об парту, а іншого учня била по руках. Справа довго не виходила за межі школи: адміністрація просила нікуди не звертатись, а шкільна психологиня взагалі навчала дітей не розповідати про конфлікт батькам.