Апеляційний суд Києва вкотре визнав догхантера Святогора невинним

Шкуродера виправдали "у зв’язку з недоведеністю, що в діях обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень".

Апеляційний суд Києва вкотре визнав догхантера Олексія Святогора невинним.

Суд постановив виправдати шкуродера "у зв’язку з недоведеністю, що в діях обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень".

Також читайте У Києві побили скандального догхантера Святогора

Суддя у рішенні зазначив, що репліки догхантера, які пропагують культ насильства і жорстокості щодо безпритульних тварин, є "усними творами". А за це у статтях, за якими його звинувачують, кримінальна відповідальність не передбачена.



Догхантера судили за пропаганду культу насильства над безпритульними тваринами. Водночас він сам неодноразово розповідав про сотні вбитих собак.



18 січня цього року Шевченківський суд Києва виправдав Святогора. Київська місцева прокуратура №10, не погоджуючись з таким рішенням, 16 лютого подала апеляційну скаргу.

Нагадаємо, ім'я догхантера Святогора давно відоме київським зоозахисникам. Він веде пропаганду щодо жорстокого поводження із тваринами, труїв собак і писав про це у соціальних мережах.

Читайте також: