Під Києвом невідомі викрали із музею броньовану деталь танка: фото

Поліцейські офіцери встановили особу одного із чоловіків, причетних до крадіжки у селі Нові Петрівці.

Під Києвом невідомі викрали із музею броньовану деталь танка.

Поліцейські офіцери громади розшукали викрадену броньовану пластину.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

"До поліції Вишгородщини надійшло повідомлення про те, що у селі Нові Петрівці з території Національного музею "Битва за Київ у 1943 році" невідомі особи здійснили крадіжку фрагменту кришки моторного відсіку танка. Завдяки системі відеоспостереження "Безпечна Київщина" вдалося встановити автомобіль, на якому зловмисники вивезли з території музею експонат. Під час проведення оперативних заходів поліцейські встановили місцеперебування броньованої пластини", - йдеться у повідомленні поліції.

Також правоохоронці встановили особу одного із чоловіків причетного до крадіжки у селі Нові Петрівці. Зловмисником виявився 39-річний місцевий житель.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення місцеперебування його спільника.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у селищі Калинівка Броварського району Київської області в суботу, 27 листопада, повалили повалили пам'ятник НКВС.

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