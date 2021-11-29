Під Києвом невідомі викрали із музею броньовану деталь танка: фото

Поліцейські офіцери встановили особу одного із чоловіків, причетних до крадіжки у селі Нові Петрівці.
Під Києвом невідомі викрали із музею броньовану деталь танка.
Поліцейські офіцери громади розшукали викрадену броньовану пластину.
Про це повідомляє поліція Київської області.
"До поліції Вишгородщини надійшло повідомлення про те, що у селі Нові Петрівці з території Національного музею "Битва за Київ у 1943 році" невідомі особи здійснили крадіжку фрагменту кришки моторного відсіку танка. Завдяки системі відеоспостереження "Безпечна Київщина" вдалося встановити автомобіль, на якому зловмисники вивезли з території музею експонат. Під час проведення оперативних заходів поліцейські встановили місцеперебування броньованої пластини", - йдеться у повідомленні поліції.
Також правоохоронці встановили особу одного із чоловіків причетного до крадіжки у селі Нові Петрівці. Зловмисником виявився 39-річний місцевий житель.
Наразі проводяться заходи щодо встановлення місцеперебування його спільника.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, у селищі Калинівка Броварського району Київської області в суботу, 27 листопада, повалили повалили пам'ятник НКВС.
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