Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Под Киевом неизвестные выкрали из музея бронированную деталь танка: фото

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© Полиция Киевской области
©
©

Полицейские офицеры установили личность одного из мужчин, причастных к краже в селе Новые Петровцы.

Под Киевом неизвестные похитили из музея бронированную деталь танка.

Полицейские офицеры общины разыскали похищенную бронированную пластину.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"В полицию Вышгородского района поступило сообщение о том, что в селе Новые Петровцы с территории Национального музея "Битва за Киев в 1943 году" неизвестные совершили кражу фрагмента крышки моторного отсека танка. Благодаря системе видеонаблюдения "Безопасная Киевщина" удалось установить автомобиль, на котором злоумышленники вывезли с территории музея экспонат. Во время проведения оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение бронированной пластины", — говорится в сообщении полиции.

Также правоохранители установили личность одного из мужчин, причастного к краже в селе Новые Петровцы. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождение его сообщника.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в поселке Калиновка Броварского района Киевской области в субботу, 27 ноября, повалили памятник НКВД.

Читайте также:

Следующая публикация