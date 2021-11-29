Под Киевом неизвестные выкрали из музея бронированную деталь танка: фото

Полицейские офицеры установили личность одного из мужчин, причастных к краже в селе Новые Петровцы.

Под Киевом неизвестные похитили из музея бронированную деталь танка.

Полицейские офицеры общины разыскали похищенную бронированную пластину.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

"В полицию Вышгородского района поступило сообщение о том, что в селе Новые Петровцы с территории Национального музея "Битва за Киев в 1943 году" неизвестные совершили кражу фрагмента крышки моторного отсека танка. Благодаря системе видеонаблюдения "Безопасная Киевщина" удалось установить автомобиль, на котором злоумышленники вывезли с территории музея экспонат. Во время проведения оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение бронированной пластины", — говорится в сообщении полиции.

Также правоохранители установили личность одного из мужчин, причастного к краже в селе Новые Петровцы. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождение его сообщника.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в поселке Калиновка Броварского района Киевской области в субботу, 27 ноября, повалили памятник НКВД.

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