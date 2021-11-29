Крім того, у транспорті зобов'язані робити вологе прибирання після зміни.
У Києві заборонили роботу громадського транспорту без опалення.
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник затвердив розпорядження про профілактичні заходи у Києві в епідемічні сезони 2021 та 2022 років.
Про це йдеться у розпорядженні на сайті КМДА.
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради зобов'язаний забезпечити:
- недопущення виходу громадського транспорту на маршрути із несправною опалювальною системою;
- організацію вологого прибирання пасажирського транспорту після закінчення робочої зміни.
Нагадаємо, 16 листопада Київрада вирішила суттєво збільшити вартість проїзду в громадському транспорті - від 8 до 20 гривень. Для власників "картки киянина" буде дешевше - 12 гривень. Після хвилі обурення мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що тарифи на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону підвищувати не будуть.
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