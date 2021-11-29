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Київ прощається з колишнім мером Олександром Омельченком: фото

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© Віталій Кличко/Тelegram
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Віддати шану колишньому очільнику Києва містяни можуть до 13:30.

Сьогодні Київ прощається з колишнім міським головою столиці, почесним громадянином міста Києва, депутатом Київради Олександром Омельченком, який помер на 84-му році життя у лікарні.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Київ прощається з людиною, яка багато років свого життя працювала для нашого міста, змінювала його. Сан Санич, як ми його називали, любив Київ. А кияни - поважали Омельченка. Для мене він був старшим товаришем і багато в чому наставником. Завжди енергійний і завзятий, мудрий і з гумором, з великою цікавістю до життя і людей… Таким я пам‘ятатиму Сан Санича…Світла пам‘ять…", - сказав Кличко.

Церемонія прощання відбувається у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх). Віддати шану колишньому очільнику Києва містяни можуть до 13:30.

Поховання відбудеться на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, на початку листопада в Омельченка діагностували коронавірус на тлі низки супутніх хвороб і шпиталізували. Понад два тижні лікарі боролися за його життя, але хвороба перемогла.

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