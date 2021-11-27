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У Київській області на роковини Голодомору повалили пам'ятник НКВС: фото, відео

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У Київській області на роковини Голодомору повалили пам'ятник НКВС: фото, відео

Кадр із відео

За даними активістів, ця кам‘яна брила багато років була місцем поклоніння для розформованого "Беркуту".

У селищі Калинівка Броварського району Київської області в суботу, 27 листопада, повалили повалили пам'ятник НКВС

Про це повідомили на телеграм-каналі молодіжної організації "Гонор Київ". 

"В день пам‘яті жертв Голодомору ми та інші небайдужі громадяни вирішили, що пора знести пам‘ятник катам НКВС", - йдеться у повідомленні. 

Фото:
Фото: "Гонор. Київ"

Активіст Сергій Стерненко розповів, що активісти під час демонтажу нібито знайшли там вінок від "Нацгвардії". 

"Ця кам‘яна брила багато років була місцем поклоніння для розформованого "Беркуту", а сьогодні там було виявлено ще й вінок від "Нацгвардії". Любителі "совєцьких" окупантів з поліції вже намагаються переслідувати декомунізаторів", - написав Стерненко. 

Нагадаємо, НКВС 80 років тому почав масові розстріли в тюрмах на західній Україні. Тоді вбили понад 20 тис. осіб

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