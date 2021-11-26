"Прибрати груди і додати крила": у Києві пропонують статую "Батьківщини-матері" перетворити на архистратига Михаїла

"Прибрати груди і додати крила": у Києві пропонують статую "Батьківщини-матері" перетворити на архистратига Михаїла

Автор петиції запропонував зробити крила рухомими, щоб вони коливалися під дією вітра.

У Києві пропонують статую "Батьківщини-матері" перетворити на статую архистратига Михаїла. З цією метою пропонується прибрати груди, замінити радянський герб на герб Києва та домонтувати крила.

Відповідна петиція з'явилася 24 грудня на сайті КМДА.

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Створив петицію Александр Артьомов. Станом на ранок 26 листопада вона набрала лише 11 голосів.

Зазначимо, що для розгляду петиції необхідно набрати 6 тисяч голосів за 60 днів. Раніше поріг складав 10 тисяч за 90 днів.

"Статуя "Батьківщина-мати" на Печерський пагорбах столиці є найвищою монументальною спорудою у Європі та є однією з найвідоміших туристичних споруд української столиці. Але початковий задум та радянська естетика цієї споруди не відповідає сучасним політичним та ідеологічним вимогам нашого суспільства", - зазначає автор петиції.

Водночас, Артьомов вважає, що її демонтаж видається недоцільним, по-перше, монумент міцно вписався в обриси міста, по-друге – з економічних міркувань.

Тож автор петиції пропонує наступне: "Оскільки ця жіночка виглядає досить чоловікоподібною, а ще й тримає у руках щит та меч, нескладно буде перетворити її на статую архистратига Михаїла – патрона нашого міста. З цією метою прибрати груди, замінити радянський герб на герб Києва та домонтувати крила. Якщо знайдуться додаткові кошти – зробити крила рухомими, щоб вони коливалися під дією вітра".

УНІАН

Довідка: "Батьківщина-мати" у Києві - найвища монументальна скульптура Європи. Її висота із постаментом – 102 метри. В руці Батьківщина тримає 16-метровий меч. Площа щита - майже 100 квадратних метрів. Від Революції Гідності у День пам'яті та примирення на голову монументу надівають вінок із маків - символ пам'яті та скорботи.

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