У Києві та Київській області оголошено перший рівень небезпечності: що сталося

29 листопада вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
У Києві та Київській області вдень 29 листопада очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, Київ на вихідних огорнув густий туман - на дорогах дуже слабка видимість.
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