У Києві від наслідків коронавірусу померло 4-місячне немовля

З початку пандемії у столиці зафіксували майже 7,5 тисяч смертей від COVID-19.

У Києві за минулу добу, 28 листопада, від наслідків коронавірусу померло немовля. Дитині було лише чотири місяці.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Facebook.

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Усього за добу від COVID-19 померло 45 осіб (з початку пандемії - 7493). З них 28 жінок віком від 50 до 93 років, 16 чоловіків від 47 до 86 років, та одна дитина.

Нагадаємо, що станом на ранок 29 листопада у Києві зафіксований 431 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 118 випадків менше, ніж 28 листопада (549 випадків коронавірусу).

В Україні у "червоній" зоні епідемічної небезпеки перебувають 19 регіонів. Ще дві області - "помаранчеві", чотири - "жовті".

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