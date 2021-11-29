В одній із крамниць Києва продають м'ячі з російською символікою: фото

В одній із крамниць Києва продають м'ячі з російською символікою: фото

На м’ячах написано "Russia" та зображено російський прапор.

В одній із крамниць Києва продають м'ячі з російською символікою.

На м’ячах написано "Russia" та зображено російський прапор.

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Про це повідомив активіст Сергій Стерненко у Telegram та оприлюднив відповідні фото, які отримав від небайдужих громадян.

Активіст зазначив, що м'ячі з російською символікою продаються у крамниці іграшок і товарів для дітей Nazari toys на вул. Шухевича, 32.

Як видно на світлинах, на цінниках вказана вартість м’ячів - 65 гривень.

"Навряд це помилка під час закупівлі або "не помітили", адже цей товар хтось закупив, доправив, прийняв на склад та виставив на вітрину", – наголосив Стерненко.

Нагадаємо, український фотограф і стилістка проілюстрували "дружбу народів" для російського глянцю.

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